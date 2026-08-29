वैभव सूर्यवंशी को भारतीय अंडर-19 टीम में जगह नहीं दी गई है

वैभव सूर्यवंशी को भारतीय अंडर-19 टीम में क्यों नहीं मिली जगह? जानिए कौनसा नियम बना रुकावट

लेखन भारत शर्मा 12:28 pm Aug 29, 202612:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जूनियर चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, लेकिन 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली है। इसने क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया है। आइए इसका कारण जानते हैं।