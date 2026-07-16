ICC ने भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को डिमेरिट अंक क्यों दिया?

यह घटना इंग्लैंड की पारी के 8वें ओवर में हुई, जब बरार ने फील्डिंग करते समय गेंद उठाई और उसे गलत और खतरनाक तरीके से बल्लेबाज की ओर फेंका।

यह अनुच्छेद 'अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी पर या उसके पास गलत या खतरनाक तरीके से गेंद फेंकने' से संबंधित है।

इस तेज गेंदबाज ने अपना अपराध मान लिया और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।