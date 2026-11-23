वेलिंगटन टेस्ट में 15 ओवर पहले क्यों ड्रॉ पर तैयार हुए शुभमन गिल? खुद किया खुलासा
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच 5वें दिन 15 ओवर शेष रहते ही ड्रॉ घोषित कर दिया गया। पहली पारी में 720/9 का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद भारतीय टीम मेजबान कीवी टीम को दूसरी पारी में ऑलआउट नहीं कर सकी। मैच के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 15 ओवर पहले ही विपक्षी बल्लेबाजों से हाथ मिलाकर मैच समाप्त करने कारणों का खुलासा किया।
कारण
गिल ने क्यों लिया यह फैसला?
गिल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में समय से पहले ड्रॉ पर सहमति जताने के अपने फैसले को स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा, "दूसरे टेस्ट मैच के लिए समय बहुत कम बचा है और लगातार गेंदबाजी के कारण हमारे तेज गेंदबाज काफी थक चुके थे। इसलिए, हम अपने सभी गेंदबाजों को दूसरे मुकाबले के लिए तरोताजा रखना चाहते थे। मुझे वास्तव में नहीं लगता था कि 5-10 अतिरिक्त ओवर फेंकने से मैच के नतीजे में कोई खास बदलाव आता।"
चुनौती
वेलिंगटन की पिच को लेकर क्या बोले गिल?
वेलिंगटन की सपाट पिच और अपनी टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "हमें पता था कि इस पिच पर 10 विकेट लेना एक बड़ी चुनौती होगी। मैदान पर हमारा दिन अच्छा रहा। मुझे लगता है कि विदेशी दौरे पर हमारा प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा और हमने उन्हें हर क्षेत्र में चुनौती दी। पहली पारी में गेंद के साथ भी हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, वह जीत हासिल नहीं कर पाए।"
मुकाबला
न्यूजीलैंड ने इस तरह ड्रॉ कराया मुकाबला
न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए। हेनरी निकोल्स ने 175 और ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन की शानदार पारियां खेलीं।
इसके जवाब में भारतीय टीम ने केएल राहुल (136), ऋषभ पंत (128), शुभमन गिल (98), देवदत्त पडिक्कल (80) और ध्रुव जुरेल (78) की पारियों की बदौलत 720/9 रन बनाकर पारी घोषित कर दी।
दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 186 और ग्लेन फिलिप्स ने 126 गेंदें खेलीं।