गिल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में समय से पहले ड्रॉ पर सहमति जताने के अपने फैसले को स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा, "दूसरे टेस्ट मैच के लिए समय बहुत कम बचा है और लगातार गेंदबाजी के कारण हमारे तेज गेंदबाज काफी थक चुके थे। इसलिए, हम अपने सभी गेंदबाजों को दूसरे मुकाबले के लिए तरोताजा रखना चाहते थे। मुझे वास्तव में नहीं लगता था कि 5-10 अतिरिक्त ओवर फेंकने से मैच के नतीजे में कोई खास बदलाव आता।"