योगराज ने स्पोर्ट्स लॉन्चपैड पर कहा, "शॉ का करियर क्यों ढलान पर चला गया? उनसे पहले विनोद कांबली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह पार्टियां, महिलाओं के साथ घूमना, सिगरेट और शराब थी। मैंने एक बार कांबली से पूछा था बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास इतनी प्रतिभा है। तुम रात के 2:30 बजे अपने कमरे में लौट रहे हो।"

इस पर उन्होंने कहा था, "अब हम एक अलग तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं।"