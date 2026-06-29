बेन स्टोक्स ने बीच मैच क्यों किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान? जानिए कारण

बयान

यह आपको थका देता है- स्टोक्स

साल 2022 से इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे स्टोक्स ने कहा, "मुझे अपने साढ़े 4 साल के सफर का हर पल बेहद पसंद आया। हालांकि, इस भूमिका के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं।" उन्होंने कहा, "कप्तान के करीबी लोग ही इसे समझ सकते हैं। इससे आप बहुत थक जाते हैं और इसका आप पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है। हालांकि, इन सब चुनौतियों के बाद भी राष्ट्रीय टीम का कप्तान होना एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है।"