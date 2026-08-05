भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर गए 4 नेट गेंदबाज क्यों हैं महत्वपूर्ण?
क्या है खबर?
शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। टीम के साथ 4 नेट गेंदबाज भी गए हैं, जिनमें हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियन और विप्रज निगम शामिल हैं। ये सभी आगामी मैचों की तैयारी में टीम की मदद करेंगे। गौरतलब है कि टेस्ट सीरीज से पहले टीम एक अभ्यास मैच भी खेलेगी। आइए इन नेट गेंदबाजों की अहमियत समझते हैं।
विशेषता
नेट गेंदबाजों में शामिल हैं 2 स्पिनर और 2 गेंदबाजी ऑलराउंडर
श्रीलंका में भारतीय टीम में शामिल हुए नेट गेंदबाजों के समूह में 2 स्पिनर और 2 बॉलिंग ऑलराउंडर शामिल हैं।
विप्रज लेग स्पिनर हैं और शिवांग बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर हैं। इसी तरह कोटियन ऑफ स्पिनर और दुबे बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं।
यह विविध कौशल सेट भारतीय टीम को श्रीलंका की परिस्थितियों में विभिन्न मैच स्थितियों के लिए तैयार करने में मदद करेगा।
अनुभव
इंडिया-A टीम का हिस्सा थे विप्रज
विप्रज एक भरोसेमंद लेग-स्पिनर के रूप में उभरे हैं। उन्हें श्रीलंका में खेली गई त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए इंडिया-A टीम में शामिल किया गया था।
शिवांग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के उभरते सितारों में से एक थे, जबकि कोटियन घरेलू क्रिकेट सर्किट में नियमित खेलते रहे हैं। दुबे पिछले 2 सीजन से रणजी ट्रॉफी में लगातार विकेट लेते आ रहे हैं।
वह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे थे।
परेशानी
श्रीलंका टेस्ट से पहले भारतीय टीम के लिए चोट संबंधी चिंताएं
सीरीज से पहले भारत को कई खिलाड़ियों के चोटिल होने से झटका लगा है।
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से उबर नहीं पाए हैं और अब सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ऑकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है।
हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग की चोट, नीतीश रेड्डी क्वाड्रिसेप्स और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण नहीं खेल पाएंगे।