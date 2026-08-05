हर्ष दुबे भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर बतौर नेट गेंदबाज गए हैं

भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर गए 4 नेट गेंदबाज क्यों हैं महत्वपूर्ण?

लेखन भारत शर्मा 04:43 pm Aug 05, 202604:43 pm

क्या है खबर?

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। टीम के साथ 4 नेट गेंदबाज भी गए हैं, जिनमें हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियन और विप्रज निगम शामिल हैं। ये सभी आगामी मैचों की तैयारी में टीम की मदद करेंगे। गौरतलब है कि टेस्ट सीरीज से पहले टीम एक अभ्यास मैच भी खेलेगी। आइए इन नेट गेंदबाजों की अहमियत समझते हैं।