अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद IPL में कौन होगा KKR का अगला कप्तान?
क्या है खबर?
हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास लिया था। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी करते हुए नजर थे। उनके संन्यास के बाद अब KKR अगले सीजन में नए कप्तान के साथ नजर आएगा। इस बीच उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्हें KKR का नया कप्तान बनाया जा सकता है।
#1
रिंकू सिंह
रिंकू सिंह को IPL 2026 से पहले KKR का उप-कप्तान बनाया गया था, रहाणे की जगह लेने के प्रबल दावेदार हैं।
रिंकू ने घरेलू टी-20 क्रिकेट लीग में अपनी कप्तानी की काबिलियत दिखाई है।
उन्होंने 2024 में मेरठ मावेरिक्स को UPT-20 का खिताब जिताया और 2025 में टीम उपविजेता रही थी।
वह लिस्ट-A क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। 2018 में IPL में डेब्यू के बाद से ही रिंकू KKR से जुड़े हुए हैं।
#2
हार्दिक पांड्या
ऐसी खबरें हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस (MI) छोड़ सकते हैं।
अगर ऐसा होता है, तो KKR उन टीमों में से एक हो सकती है जो ट्रेड के जरिए उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं।
हालांकि, MI के कप्तान के तौर पर पांड्या का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने गुजरात टाइटंस को 2022 और 2023 में लगातार फाइनल तक पहुंचाया था।
वह लीग के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।
#3
सुनील नरेन
KKR ने 38 साल के रहाणे को पिछले सीजन में कप्तानी सौपीं हुई थी।
ऐसे में टीम प्रबंधन सुनील नरेन के नाम पर भी विचार कर सकती है।
यह अनुभवी खिलाड़ी 2012 से ही इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं और टीम के सबसे असरदार खिलाड़ियों में से एक हैं।
अपने IPL करियर में 6.78 की इकॉनमी रेट से 207 विकेट लेने वाले नरेन, लीग इतिहास में विदेशी गेंदबाजों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी हैं।
#4
कैमरून ग्रीन
कैमरून ग्रीन को KKR ने बड़ी कीमत में अपने साथ शामिल किया था। ऐसे में ग्रीन को टीम प्रबंधन अच्छे निवेश के तौर पर देखती है।
उन्हें टीम के कप्तान की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
अपने IPL करियर में उन्होंने KKR समेत कुल 3 टीमों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 38.11 की औसत और 151.10 की स्ट्राइक रेट से 1,029 रन बनाए हैं।
वह गेंदबाजी में 23 विकेट ले चुके हैं।