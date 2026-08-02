अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद IPL में कौन होगा KKR का अगला कप्तान?

रिंकू सिंह को IPL 2026 से पहले KKR का उप-कप्तान बनाया गया था, रहाणे की जगह लेने के प्रबल दावेदार हैं।

रिंकू ने घरेलू टी-20 क्रिकेट लीग में अपनी कप्तानी की काबिलियत दिखाई है।

उन्होंने 2024 में मेरठ मावेरिक्स को UPT-20 का खिताब जिताया और 2025 में टीम उपविजेता रही थी।

वह लिस्ट-A क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। 2018 में IPL में डेब्यू के बाद से ही रिंकू KKR से जुड़े हुए हैं।