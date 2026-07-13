हेमांग बदानी बने सकते हैं चेन्नई सुपरकिंग्स के अगले मुख्य कोच

स्टीफन फ्लेमिंग के बाद कौन होगा CSK का अगला मुख्य कोच? सामने आया यह नाम

लेखन भारत शर्मा 01:37 pm Jul 13, 202601:37 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीमों में शामिल चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के मुख्य कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उनका CSK साथ पिछले 18 सालों से चला आ रहा सफर खत्म हो गया है। इस बीच सामने आया है कि CSK प्रबंधन पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमांग बदानी को अपना नया मुख्य कोच बनाने पर विचार कर रही है। आइए पूरी खबर जानते हैं।