स्टीफन फ्लेमिंग के बाद कौन होगा CSK का अगला मुख्य कोच? सामने आया यह नाम
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीमों में शामिल चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के मुख्य कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उनका CSK साथ पिछले 18 सालों से चला आ रहा सफर खत्म हो गया है। इस बीच सामने आया है कि CSK प्रबंधन पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमांग बदानी को अपना नया मुख्य कोच बनाने पर विचार कर रही है। आइए पूरी खबर जानते हैं।
दावेदार
बदानी हैं CSK के मुख्य कोच पद के लिए शीर्ष दावेदार
TOI के अनुसार, IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मुख्य कोच रहे बदानी CSK के मुख्य कोच पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
CSK के शीर्ष अधिकारी फिलहाल डलास में टीम के पिछले प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी अपने क्रिकेट संचालन की समीक्षा कर रही है और वह बदानी को कोचिंग टीम में शामिल करने पर भी विचार कर रही है।
सफर
CSK के साथ कैसा रहा फ्लेमिंग का कोचिंग सफर?
फ्लेमिंग का CSK के साथ मुख्य कोच का सफर बेहतरीन रहा है। उनकी कोचिंग में टीम ने 5 IPL खिताब (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) अपने नाम किए।
इसी तरह वह 2 बार (2010 और 2014) चैंपियंस लीग टी-20 टूर्नामेंट जीतने में भी सफल रही।
इतना ही नहीं CSK ने रिकॉर्ड 12 बार IPL प्लेऑफ में जगह बनाई और 10 IPL संस्करणों के फाइनल तक पहुंची।
उन्होंने टीम को एकजुट कर दमदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया था।
करियर
कैसा रहा है बदानी का कोचिंग करियर?
बदानी का बतौर कोच सफर बेहद शानदार और ट्रॉफियों से भरा रहा है।
वह तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में 7 सीजन चेपॉक सुपर गिलीज के कोच रहे और 4 बार टीम को खिताब दिलाया।
उन्होंने लंका प्रीमियर लीग (LPL) में जाफना किंग के साथ बतौर बैटिंग कंसलटेंट काम किया और टीम को 3 बार खिताब दिलाया।
उन्होंने SA20 में साल 2023 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बल्लेबाजी कोच रहते हुए टीम को लीग का इलायमी सीजन (पहला खिताब) जिताया।
IPL
बदानी ने IPL में भी बतौर कोच किया है काम
इंटरनेशनल लीग टी-20 (ILT20) में बदानी ने उन्होंने दुबई कैपिटल्स को बतौर मुख्य कोच खिताब जिताया है।
IPL में वह 2021 से 2023 तक बतौर फील्डिंग कोच, स्काउट और बैटिंग कोच के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) जुड़े रहे।
साल 2025 और 2026 सीजन के लिए DC ने उन्हें रिकी पोंटिंग की जगह अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था।
हालांकि, उनकी कोचिंग में टीम IPL 2025 में 5वें और 2026 में छठे स्थान पर रही।