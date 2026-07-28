शुभदीप घोष भारतीय टीम के नए फील्डिंग कोच होंगे (फाइल तस्वीर)

कौन हैं 57 साल के शुभदीप घोष, जो भारतीय क्रिकेट टीम के नए फील्डिंग कोच बनेंगे?

लेखन आदर्श कुमार 08:27 pm Jul 28, 202608:27 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के नए फील्डिंग कोच के रूप में 57 साल के शुभदीप घोष की नियुक्ति तय मानी जा रही है। भारतीय टीम अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जो घोष के लिए इस नई भूमिका में पहला बड़ा कार्यभार होगा। वह टी. दिलीप की जगह लेंगे, जो 2021 से भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ का अहम हिस्सा रहे हैं। घोष के सामने अब टीम के फील्डिंग को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी।