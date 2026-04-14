IPL 2026: कौन हैं SRH के साकिब हुसैन, जिन्होंने डेब्यू करते हुए गेंदबाजी में बनाया रिकॉर्ड?

गेंदबाजी शानदार रही साकिब की गेंदबाजी RR के खिलाफ मैच में साकिब सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल (1) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने डोनोवन फरेरा (69), जोफ्रा आर्चर (2) और रवि बिश्नोई (0) को पवेलियन की राह दिखाई। साकिब ने अपनी तेज गति के साथ-साथ स्लोवर वन से भी प्रभावित किया। उन्होंने डेथ ओवर्स में भी किफायती गेंदबाजी की।

जानकारी साकिब ने IPL इतिहास में दर्ज कराया अपना नाम साकिब अब IPL डेब्यू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले (संयुक्त रूप से) भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने अश्वनी कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि MI के अश्विनी ने 2025 में डेब्यू करते हुए 24 रन देकर 4 विकेट (बनाम KKR) चटकाए थे।

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नीलामी SRH ने 30 लाख रुपये में साकिब को खरीदा था IPL 2026 की छोटी नीलामी में SRH ने साकिब को 30 लाख रुपये में खरीदा था। इससे पहले उन्हें 2024 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने चुना था। लेकिन उन्हें बेंच पर ही बैठना पड़ा और अगले सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया था। बता दें कि IPL 2024 में KKR के पास हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा के रूप में 2 भारतीय तेज गेंदबाज मौजूद थे, जो अब भी टीम का हिस्सा हैं।

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