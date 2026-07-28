सर्वेश कुशारे ने शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेल: हाई जंप में भारत को पहली बार पदक दिलाने वाले सर्वेश कुशारे कौन हैं?

लेखन आदर्श कुमार 02:55 pm Jul 28, 202602:55 pm

क्या है खबर?

सर्वेश कुशारे ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। कुशारे ने 2.25 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन 2.28 मीटर के सभी प्रयास असफल रहने के कारण स्वर्ण से चूक गए। जमैका के रोमेइन बेकफोर्ड ने काउंटबैक के आधार पर स्वर्ण, जबकि किमानी जैक ने 2.20 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता।