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राष्ट्रमंडल खेल: हाई जंप में भारत को पहली बार पदक दिलाने वाले सर्वेश कुशारे कौन हैं?
सर्वेश कुशारे ने शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेल: हाई जंप में भारत को पहली बार पदक दिलाने वाले सर्वेश कुशारे कौन हैं?

लेखन आदर्श कुमार
Jul 28, 2026
02:55 pm
क्या है खबर?

सर्वेश कुशारे ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। कुशारे ने 2.25 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन 2.28 मीटर के सभी प्रयास असफल रहने के कारण स्वर्ण से चूक गए। जमैका के रोमेइन बेकफोर्ड ने काउंटबैक के आधार पर स्वर्ण, जबकि किमानी जैक ने 2.20 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता।

फॉर्म

कमाल की फॉर्म में हैं सर्वेश 

सर्वेश ने राष्ट्रमंडल खेलों में उतरने से पहले शानदार फॉर्म का परिचय दिया था।

उन्होंने एक महीने पहले राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में 2.31 मीटर की छलांग लगाकर नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था।

ग्लासगो में भी उन्होंने शुरुआती ऊंचाइयों को आसानी से पार किया और पदक पक्का किया।

2.25 मीटर पर वह तीसरे प्रयास में सफल रहे, जबकि जमैका के बेकफोर्ड ने पहली कोशिश में ही इसे पार कर लिया। यही अंतर निर्णायक साबित हुआ।

किसान

किसान के बेटे हैं सर्वेश 

महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक प्याज किसान के बेटे सर्वेश का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है।

उन्होंने शुरुआती दिनों में मक्के के छिलके, कपास और कृषि कचरे से बनाए गए अस्थायी गड्ढों में हाई जंप का अभ्यास किया।

पदक जीतने के बाद उन्होंने कहा कि यह किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन में उनका पहला पदक है।

उन्होंने एशियाई खेल में भी पदक जीतने की इच्छा जताई। प्रतियोगिता के दौरान उन्हें साथी एथलीट तेजस्विन शंकर से उपयोगी सुझाव भी मिले।

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जीत

डायमंड लीग में पदक जीतने वाले पहले हाई जंपर हैं सर्वेश 

सर्वेश ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने डेब्यू पर रजत पदक जीता है।

इस महीने की शुरुआत में वह मोनाको में डायमंड लीग मुकाबले में पोडियम पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने थे।

उन्होंने स्टार खिलाड़ियों से सजे मुकाबले में 2.26 मीटर की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया था।

इससे पहले भुवनेश्वर में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतते हुए उन्होंने 2.31 मीटर की छलांग लगाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था।

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बधाई

किरेन रिजिजू ने दी बधाई

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर सर्वेश को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है।

उन्होंने इसे भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक और बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे देश को बहुत गर्व हुआ है।

उन्होंने लिखा, "ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सर्वेश अनिल कुशारे को बधाई।"

भारत के कुल 10 पदक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 59 पदक के साथ पहले स्थान पर है।

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