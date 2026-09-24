रोशिबिना देवी ने रजत पदक अपने नाम किया (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: कौन है रोशिबिना देवी, जिन्होंने वुशु में दिलाया भारत को रजत पदक?

लेखन आदर्श कुमार 10:36 am Sep 24, 202610:36 am

क्या है खबर?

भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी ने एशियाई खेल 2026 में लगातार दूसरी बार रजत पदक जीता। गुरुवार को आइची-नागोया में महिला वुशु सांडा स्पर्धा 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में उन्हें चीन की झांग शिया ओयू से 0-2 से हार मिली। झांग ने दोनों राउंड 5-0 से अपने नाम किया। रोशिबिना अब एशियाई खेलों में वुशु में लगातार 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने 2018 में कांस्य और 2022 में रजत पदक जीता था।