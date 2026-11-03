प्रेमा ने सिर्फ 14 गेंदों में लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@RCBTweets)

महिलाओं के टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली प्रेमा रावत कौन है?

लेखन अंकित पसबोला 04:05 pm Nov 03, 202604:05 pm

क्या है खबर?

भारतीय ऑलराउंडर प्रेमा रावत ने बीते सोमवार (2 नवंबर) को बल्लेबाजी में नया इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं के टी-20 क्रिकेट मैच में उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी के मुकाबले में उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अपनी टीम उत्तराखंड के लिए महज 14 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं।