कौन है माइकल स्मिथ, जिन्हें बनाया गया पाकिस्तान का नया बल्लेबाजी कोच?

पाकिस्तान के हालिया खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद स्मिथ की नियुक्ति की गई है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार समेत कई मुकाबलों में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया था, जिसके बाद PCB पर विशेषज्ञ बल्लेबाजी कोच नियुक्त करने का दबाव था।

स्मिथ अब असद शफीक की जगह लेंगे, जो राष्ट्रीय चयनकर्ता होने के साथ-साथ दोनों प्रारूपों में अंतरिम बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभा रहे थे।