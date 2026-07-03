भारत के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे टीम में पहली बार चुने गए जेम्स कोल्स कौन हैं?

रिकॉर्ड

कोल्स ने 16 साल में किया था प्रथम श्रेणी डेब्यू

कोल्स ने 16 साल और 157 दिन की उम्र में ससेक्स के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके साथ ही वह क्लब के इतिहास में सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने थे। उन्हें द ओवल में सरे के खिलाफ बॉब विलिस ट्रॉफी मुकाबले में मौका मिला था। साल 2025 में उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप के डिवीजन-1 में ससेक्स की वापसी के दौरान बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाई और 4 शतक लगाए थे।