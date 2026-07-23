जानिए कौन हैं अशोक शर्मा, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अशोक शर्मा को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया। यह किसी भी प्रारूप में इस तेज गेंदबाज का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच साबित हुआ। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटंस (GT) की ओर से खेलते हुए प्रभावित किया था। वह अपनी तेज गति की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
परिचय
किसान परिवार में जन्में हैं अशोक
जयपुर के पास एक गांव रामपुरा में अशोक का जन्म 17 जून, 2002 को किसान परिवार में हुआ था।
वह अपने बड़े भाई अक्षय शर्मा के साथ घर पर क्रिकेट खेला करते थे।
खेल के प्रति उनकी लगन को देखते हुए उनके परिवार ने अरावली क्रिकेट क्लब में उनका दाखिला करवाया।
एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता 'रेडबुल स्पीड स्टार' के जरिए वह 2021 में RR के नेट गेंदबाज के रूप में चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
परिचय
राजस्थान की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं अशोक शर्मा
अशोक ने 2025-26 में राजस्थान के लिए शानदार प्रदर्शन किया था।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह 10 मैचों में 15.63 के औसत और 9.25 की इकॉनमी से 22 विकेट लेकर विकेट तालिका में शीर्ष पर रहे थे।
इस टूर्नामेंट से उन्होंने पेशेवर टी-20 क्रिकेट में पदार्पण किया था।
उन्होंने उस सीजन में 2 बार 4 विकेट हॉल लिए थे। उसके बाद ही वह IPL टीमों की नजर में आए थे।
आंकड़े
ऐसा है अशोक का करियर
अशोक ने 2025 में ही राजस्थान की ओर से लिस्ट-A, प्रथम श्रेणी और टी-20 क्रिकेट में डेब्यू किया था।
उनकी गति 150 किमी/घंटा तक रहती है।
उनके नाम 4 प्रथम श्रेणी मैचों में 29.71 की औसत के साथ 14 विकेट लिए हैं।
अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 8 मैचों में 33.57 की औसत से 14 सफलताएं हासिल की थी।
अपने टी-20 करियर में (अंतरराष्ट्रीय डेब्यू से पहले) उन्होंने 16 मैचों में 20.42 की औसत से 28 विकेट चटकाए हैं।
जानकारी
IPL 2026 में अशोक ने खेले थे 6 मैच
IPL 2026 में अशोक को सिर्फ 6 ही मैचों में खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 38.00 की औसत के साथ 6 ही सफलताएं ली हैं।