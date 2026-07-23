जानिए कौन हैं अशोक शर्मा, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया

जयपुर के पास एक गांव रामपुरा में अशोक का जन्म 17 जून, 2002 को किसान परिवार में हुआ था।

वह अपने बड़े भाई अक्षय शर्मा के साथ घर पर क्रिकेट खेला करते थे।

खेल के प्रति उनकी लगन को देखते हुए उनके परिवार ने अरावली क्रिकेट क्लब में उनका दाखिला करवाया।

एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता 'रेडबुल स्पीड स्टार' के जरिए वह 2021 में RR के नेट गेंदबाज के रूप में चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।