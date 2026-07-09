विंबलडन में लिएंडर पेस के बाद इतिहास रचने वाले टेनिस खिलाड़ी अर्नव पापरकर कौन हैं?

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लिएंडर पेस के बाद इतिहास रचने वाले वाले खिलाड़ी हैं अर्नव

पापरकर से पहले जूनियर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में लिएंडर पेस पहुंचे थे। बता दें कि पेस ने 1990 में इस खिताब पर कब्जा जमाया था। भारतीय टेनिस के इतिहास में रामनाथन कृष्णन 1954 विंबलडन जूनियर बॉयज सिंगल्स जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई खिलाड़ी बने थे। उन्होंने फाइनल में एश्ले कूपर को हराया था। इसके बाद रमेश कृष्णन ने 1979 में फाइनल में डेविड सीगलर को 6-0, 6-2 से हराकर खिताब जीता था।