कौन हैं बिहार की 15 वर्षीय अक्षरा गुप्ता, जिन्होंने 50 ओवर क्रिकेट में जड़ा तिहरा शतक? 

कौन हैं बिहार की 15 वर्षीय अक्षरा गुप्ता, जिन्होंने 50 ओवर क्रिकेट में जड़ा तिहरा शतक?
क्या है खबर?
क्रिकेट जगत में पिछले कुछ महीनों में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की वजह से बिहार का नाम खासी चर्चाओं में हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान राॅयल्स (RR) की ओर से 16 पारियों में 237.30 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया। अब फिर बिहार का नाम चर्चा में आया है। इस बार 15 वर्षीय महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता ने सबका ध्यान खींचा है। आइए उनके बारे में जानते हैं।
पहचान
कौन हैं अक्षरा गुप्ता?
अक्षरा बिहार के मोतिहारी जिले के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल कस्बे की रहने वाली हैं। वह एक बेहद साधारण और मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं। उनके पिता राज किशोर शाह चिकन के दुकान करते हैं और मां रीना देवी गृहणी हैं। रक्सौल में न कोई बड़ी क्रिकेट अकादमी है और न आधुनिक सुविधाएं। वहां लड़कियों के लिए क्रिकेट खेलने का माहौल भी नहीं हैं। इसके बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से क्रिकेट में पहचान बनाई है।
शुरुआत
अक्षरा ने कैसे की क्रिकेट की शुरुआत?
अक्षरा ने 8 साल की उम्र में अपने भाइयों और मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। बेटी का क्रिकेट के प्रति जुनून देखकर पिता ने घर के पीछे नेट और प्रैक्टिस पिच बनवा दी। मां रोज सुबह 5 बजे उठाकर दूध पिलातीं और दौड़ने भेजती थीं। उसके बाद अक्षरा के चाचा रामकृपा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और रोज थ्रोडाउन कराकर अभ्यास कराया। वह साल 2020 से नियमित करीब 5 घटें का अभ्यास कर रही हैं।
सफलता
14 साल की उम्र में मिली बिहार U-19 महिला टीम की कप्तानी
साल 2024 अक्षरा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिहार अंडर-19 टीम में चयन के कुछ समय बाद महज 14 साल की उम्र में उन्हें टीम की कप्तानी सौंप दी गई। उन्होंने हरियाणा और पंजाब के खिलाफ अर्धशतक जड़कर अपनी पहचान बनाई। फरवरी 2026 में 14 साल की उम्र में ही उनका चयन बिहार की सीनियर महिला टीम में हो गया। वह बिहार से इस मुकाम पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर हैं।
रिकॉर्ड
अंडर-19 वनडे टूर्नामेंट में जड़ा अविश्वसनीय तिहरा शतक
अक्षरा ने बिहार महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड पर खेलते हुए महज 126 गेंदों में नाबाद 306 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उनकी पारी में 55 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। 233 मिनट तक क्रीज पर टिककर उन्होंने 242.86 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने महज 16 गेंदों में अर्धशतक और 34 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था। उनकी इस पारी ने क्रिकेट जगह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
रिकॉर्ड
अक्षरा के नाम दर्ज है BCCI का अनोखा कीर्तिमान
अक्षरा के नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की प्रतियोगिताओं से जुड़ा एक अनोखा कीर्तिमान भी दर्ज है। वह एक ही सत्र (2024-25) में BCCI के चारों आयु वर्ग प्रारूपों (अंडर-15, अंडर-19 टी-20, अंडर-19 वनडे और अंडर-23) में खेलने वाली बिहार की पहली और देश की सबसे युवा महिला खिलाड़ियों में से एक बन चुकी हैं। अब क्रिकेट के जानकार उनके जल्द ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम में आने की उम्मीद कर रहे हैं।
सूर्यवंशी
अक्षरा की क्यों हो रही सूर्यवंशी से तुलना?
अक्षरा और सूर्यवंशी दोनों बिहार से हैं, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दोनों पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला करने में भरोसा रखते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट जगत और सोशल मीडिया पर अक्षरा की तुलना सूर्यवंशी से की जा रही है। अक्षरा की सबसे पसंदीदा खिलाड़ी स्मृति मंधाना हैं। उनकी बल्लेबाजी, टाइमिंग और कवर ड्राइव उन्हें बहुत पसंद हैं। इसी तरह वह विराट कोहली की आक्रामक सोच और फिटनेस की भी फैन हैं।