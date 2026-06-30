बिहार की 15 वर्षीय अक्षरा गुप्ता ने महिला अंडर-19 वनडे टूर्नामेंट में तिहरा शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी है

कौन हैं बिहार की 15 वर्षीय अक्षरा गुप्ता, जिन्होंने 50 ओवर क्रिकेट में जड़ा तिहरा शतक?

लेखन भारत शर्मा 03:59 pm Jun 30, 202603:59 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट जगत में पिछले कुछ महीनों में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की वजह से बिहार का नाम खासी चर्चाओं में हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान राॅयल्स (RR) की ओर से 16 पारियों में 237.30 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया। अब फिर बिहार का नाम चर्चा में आया है। इस बार 15 वर्षीय महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता ने सबका ध्यान खींचा है। आइए उनके बारे में जानते हैं।