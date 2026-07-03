महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में कब-कब भिड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें?

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इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (कोलंबो, 2012)

टी-20 विश्व कप 2012 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम गेंद तक चले मुकाबले में इंग्लैंड को 4 रन से शिकस्त दी थी। आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 142/4 का स्कोर बनाया, जिसमें जेस डफिन ने सर्वाधिक 45 रन (34 गेंद) बनाए थे। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना था। जवाब में इंग्लैंड की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 138/9 ही बना सकी थी। जेस जॉनसन ने 3 विकेट लिए थे।