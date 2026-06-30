न्यूजीलैंड को इंग्लैंड की सरजमीं पर कब-कब टेस्ट सीरीज जीतने में मिली है सफलता?

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न्यूजीलैंड ने 1986 में 1-0 से जीती थी पहली सीरीज

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज 1986 के दौरे पर दर्ज की थी। उस सीरीज में 3 मुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था, जो ड्रॉ रहा था। दूसरा मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला गया, जहां कीवी टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल कर बढ़त हासिल की थी। उसके बाद ओवल में खेला गया आखिरी मैच भी ड्रॉ रहा, जिसके परिणामस्वरूप इंग्लिश टीम को ऐतिहासिक सीरीज हार का सामना करना पड़ा।