फीफा विश्व कप में इंग्लैंड को कब-कब सेमीफाइनल मैचों में मिली शिकस्त?

2018 के सेमीफाइनल में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया था।

मुकाबले में कीरन ट्रिपियर ने गोल करके इंग्लैंड को बढ़त दिलाई थी। दूसरे हाफ में इवान पेरिसिच ने गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया था।

निर्धारित 90 मिनट तक बराबरी के बाद मैच अतिरिक्त समय में गया।

मैच के 109वें मिनट में मारियो मांद्जुकिज ने गोल दागकर क्रोएशिया को 2-1 से जीत दिलाई।

इस जीत के साथ क्रोएशिया ने पहली बार विश्व कप फाइनल में जगह बनाई थी।