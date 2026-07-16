फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने कब-कब फाइनल मैच जीते?

अर्जेंटीना ने 1978 में पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया था। फाइनल में इस टीम ने नीदरलैंड को 3-1 से हराया था।

उस संस्करण के पहले ग्रुप चरण में अर्जेंटीना ने हंगरी और फ्रांस को हराया था और इटली के खिलाफ हार झेली थी।

इसके बाद दूसरे चरण में इस लैटिन अमेरिकी टीम ने पोलैंड को हराया था और ब्राजील से ड्रॉ खेला था।

इसके बाद पोलैंड को 6-0 से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था।