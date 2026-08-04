भारतीय टीम के आंकड़े श्रीलंका के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

आखिरी बार श्रीलंका से भारतीय क्रिकेट टीम कब हारी थी टेस्ट सीरीज?

लेखन आदर्श कुमार 05:03 pm Aug 04, 202605:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयार है। यह भारत का 9 साल बाद श्रीलंका का पहला टेस्ट दौरा होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 46 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 7 जीत मिली हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय टीम आखिरी बार श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कब हारी।