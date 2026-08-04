आखिरी बार श्रीलंका से भारतीय क्रिकेट टीम कब हारी थी टेस्ट सीरीज?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयार है। यह भारत का 9 साल बाद श्रीलंका का पहला टेस्ट दौरा होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 46 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 7 जीत मिली हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय टीम आखिरी बार श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कब हारी।
आखिरी
भारत के खिलाफ आखिरी बार 2008 में जीती थी श्रीलंका
श्रीलंका ने भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज जीत साल 2008 में दर्ज की थी।
3 मैचों की सीरीज में उसने भारत को 2-1 से हराया।
कोलंबो में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका ने पारी और 239 रन जीत हासिल की थी। भारत ने गॉल टेस्ट में वापसी कर 170 रन से मुकाबला जीता।
हालांकि,निर्णायक टेस्ट में श्रीलंका ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम की। महेला जयवर्धने श्रीलंका और अनिल कुंबले भारत के कप्तान थे।
टीम
2008 टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच कितनी सीरीज हुई?
साल 2008 की सीरीज के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 6 टेस्ट सीरीज हुई है, जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 बार मेजबानी की है।
इनमें से भारत ने 5 सीरीज जीती है, जबकि 2010 में श्रीलंका की धरती पर खेली गई टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी।
आखिरी श्रीलंका दौरे पर विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने 3-0 से सीरीज जीती थी। 2015 में कोहली की अगुआई में भारत को 2-1 से जीत मिली थी।
हेड-टू-हेड
श्रीलंका में खेलते हुए भारतीय टीम का पलड़ा रहा है भारी
भारतीय टीम ने श्रीलंका में अब तक 24 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 9 में जीत दर्ज की है और 7 में शिकस्त का सामना किया है। इस बीच 8 टेस्ट ड्रॉ रहे थे।
भारत ने श्रीलंका को उनके घर पर पिछले 5 टेस्ट में हराया है। बता दें कि श्रीलंका ने 2015 में भारत के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट जीता था।
ऐसे में भारतीय टीम अपने इस वर्चस्व को बरकरार रखना चाहेगी।
सरजमीं
श्रीलंका में दोनों टीमों के बीच हुई है 8 टेस्ट सीरीज
श्रीलंका में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 8 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं। इनमें से भारत ने 3 जीती हैं और मेजबान टीम ने भी 3 ही सीरीज अपने नाम की है।
इस बीच 2 टेस्ट सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई थी।
यह रिकॉर्ड आगामी टेस्ट सीरीज से पहले शुभमन गिल की अगुआई वाली भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है।
श्रीलंका ने भारत के खिलाफ अपने पिछले 10 टेस्ट मैचों में से 8 मुकाबले गंवाए हैं।