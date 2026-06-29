भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ पहली बार सीरीज हार का सामना करना पड़ा है

भारत की आयरलैंड के खिलाफ पहली सीरीज हार के क्या रहे 5 प्रमुख कारण?

लेखन भारत शर्मा 03:15 pm Jun 29, 202603:15 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम जब आरयलैंड दौरे पर गई तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी उसे आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 सीरीज 2-0 से हार का सामना करना पड़ेगा। यह पहला मौका है जब आयरलैंड के खिलाफ मैच और सीरीज जीती है। इस हार ने भारतीय टीम की कई कमजोरियों और लगातार दोहराई गलियों को उजागर कर दिया है। आइए भारत की हार के 5 प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं।