अजिंक्य रहाणे ने अजीत अगरकर से खिलाड़ियों को होने वाली परेशानी पर अहम बयान दिया है

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से खिलाड़ियों को क्या थी परेशानी? अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा

लेखन भारत शर्मा 01:36 pm Oct 02, 202601:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वैसे तो उनका 3 साल का अनुबंध 4 अक्टूबर, 2026 तक था, लेकिन एक सप्ताह पहले ही उनकी विदाई हो गई है। BCCI ने पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा को अंतरिम मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। इस बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने खुलासा किया है कि खिलाड़ियों को अगरकर से क्या परेशानी थी।