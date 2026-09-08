हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की कप्तानी में क्या है अंतर? आशीष नेहरा ने किया खुलासा

नेहरा ने स्वीकार किया कि गिल एक कप्तान के रूप में अभी लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं और उनके पास एक लंबा सफर है।

उन्होंने कहा, "बेशक, गिल अभी कप्तानी में 'वर्क इन प्रोग्रेस' (सीखने की प्रक्रिया में) हैं। वह अभी केवल 26-27 साल के युवा हैं और ऐसा नहीं है कि वे पिछले कई सालों से कप्तानी की बागडोर संभाल रहे हैं।"

नेहरा ने माना कि समय के साथ अनुभव मिलने पर गिल एक बेहतरीन कप्तान होंगे।