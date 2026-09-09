बिग बैश लीग का निजीकरण होने के IPL टीम मालिकों के लिए क्या है मायने?

भले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कड़े नियमों के कारण भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ी विदेशी लीगों में नहीं खेल सकते, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रवेश करके IPL टीमें वहां की युवा प्रतिभाओं को शुरुआती स्तर पर खोजकर अपने साथ जोड़ सकेगी।

इसी तरह वर्तमान में एक BBL टीम की कीमत 850 से 1,100 करोड़ रुपेय हैं। भविष्य में भारतीय खिलाड़ियों के विदेशी लीगों में खेलने पर ऑस्ट्रेलियाई बाजार में IPL टीमों को बड़ा वित्तीय फायदा मिलेगा।