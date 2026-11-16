नमन धीर ने गौतम गंभीर की भारतीय टीम के खिलाड़ियों से उम्मीदों को किया खुलासा

भारतीय टीम के खिलाड़ियों से क्या चाहते हैं गौतम गंभीर? इस युवा खिलाड़ी ने किया खुलासा

लेखन भारत शर्मा 05:38 pm Nov 16, 202605:38 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर नमन धीर ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की सख्त और परिणाम-उन्मुख कार्यशैली को लेकर अहम खुलासा किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले नमन ने बताया कि कोच गंभीर का नजरिया बिल्कुल साफ है। वह प्रत्येक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय निरंतर सुधार और मैदान पर स्मार्ट फैसलों को प्राथमिकता देते हैं। नमन ने टीम में अपनी भूमिका पर भी बात की है।