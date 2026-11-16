भारतीय टीम के खिलाड़ियों से क्या चाहते हैं गौतम गंभीर? इस युवा खिलाड़ी ने किया खुलासा

भारतीय टीम के खिलाड़ियों से क्या चाहते हैं गौतम गंभीर? इस युवा खिलाड़ी ने किया खुलासा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर नमन धीर ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की सख्त और परिणाम-उन्मुख कार्यशैली को लेकर अहम खुलासा किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले नमन ने बताया कि कोच गंभीर का नजरिया बिल्कुल साफ है। वह प्रत्येक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय निरंतर सुधार और मैदान पर स्मार्ट फैसलों को प्राथमिकता देते हैं। नमन ने टीम में अपनी भूमिका पर भी बात की है।
बयान
गंभीर की उम्मीदों पर क्या बोले नमन?
नमन ने TOI से कहा कि गंभीर अपनी उम्मीदों पर स्पष्ट हैं और चाहते हैं कि हर खिलाड़ी पूरी तरह सतर्क रहे।
उन्होंने कहा, "वे (गौतम गंभीर) बहुत स्पष्ट हैं। वे चाहते हैं कि खिलाड़ी हमेशा सतर्क रहें, मैच के दौरान पर स्मार्ट फैसले लें और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दें। भले ही आप शतक बना लें, आपको बस पीठ पर एक थपथपाहट मिलेगी और फिर अगले मैच में और भी बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती दी जाएगी।"
डेब्यू
अपने डेब्यू पर नमन ने क्या दिया बयान?
नमन ने भारतीय टीम में अपने चयन पर कहा, "सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। टीम में चुना जाना एक सरप्राइज था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे वेस्टइंडीज वनडे के लिए चुना जाएगा, इसलिए इसे पचाने में मुझे कुछ दिन लगे। हालांकि, एक बार जब मैं टीम से जुड़ गया, तो सब कुछ सामान्य लगा।"
उन्होंने कहा, "मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम न्यूजीलैंड में वनडे और टी-20 दोनों सीरीज जीतने में सफल रहे।"
विचार
फिनिशर की चुनौतीपूर्ण भूमिका पर विचार
नमन ने निचले मध्यक्रम में फिनिशर के रूप में खेलने की चुनौतियों पर कहा, "बिल्कुल, यह चुनौतीपूर्ण है। यह मैदान पर उतरने और पहली गेंद से बल्ला घुमाने के बारे में नहीं है, लेकिन मैं इस चुनौती का आनंद लेता हूं। ईमानदारी से कहूं तो मैं कहीं भी बल्लेबाजी करके खुश हूं। आजकल तो सलामी बल्लेबाजों को भी आक्रामक खेलना पड़ता है। यदि आप शांत रहते हैं और समझदारी भरे फैसले लेते हैं, तो यह भूमिका आसान हो जाती है।"