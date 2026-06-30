वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर क्या बोले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर? 

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भारतीय कोच ने वैभव को लेकर कही थी ये बात

भारत के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने माना था कि वैभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया था कि युवा बल्लेबाज को अपने मौके के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय टीम फिलहाल अपने स्थापित क्रम के साथ आगे बढ़ रही है। बिहार के इस युवा खिलाड़ी ने IPL के लगातार 2 शानदार सत्रों के दम पर खुद को देश की सबसे उभरती प्रतिभाओं में शामिल कर लिया है।