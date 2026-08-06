श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले गौतम गंभीर ने भारतीय टीम से क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा साझा किए गए वीडियो में गंभीर ने कहा कि उन्हें पता है कि उनके सामने क्या चुनौती है और वे किस लक्ष्य के लिए खेल रहे हैं।

टीम को क्षमता के अनुसार मेहनत करनी होगी, सीमाओं को आगे बढ़ाना होगा और हर पहलू पर खरा उतरना होगा।

उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक खिलाड़ियों को ऐसे ढालना होगा कि आने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए वे पूरी तरह तैयार रहें।