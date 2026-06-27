रोस्टन चेज ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: रोस्टन चेज ने अपना छठा टेस्ट शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 11:41 pm Jun 27, 202611:41 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का छठा शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने आमिर जंगू के साथ मिलकर 200+ रन की साझेदारी की। उनकी पारी के मदद से वेस्टइंडीज ने 450 से अधिक रन बनाए और पहली पारी के आधार पर बढ़त बनाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।