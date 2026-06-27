वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: रोस्टन चेज ने अपना छठा टेस्ट शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: रोस्टन चेज ने अपना छठा टेस्ट शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का छठा शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने आमिर जंगू के साथ मिलकर 200+ रन की साझेदारी की। उनकी पारी के मदद से वेस्टइंडीज ने 450 से अधिक रन बनाए और पहली पारी के आधार पर बढ़त बनाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
शतक
चेज ने खेली कप्तानी पारी
वेस्टइंडीज ने जब 168 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब चेज क्रीज पर आए। उन्होंने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच जंगू के साथ मिलकर पारी को संभाला और 216 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह श्रीलंका के खिलाफ उनके बल्ले से निकलने वाली पहली शतकीय पारी रही। दूसरे छोर से जंगू ने भी शतक लगाते हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया।
आंकड़े
ऐसा है चेज का टेस्ट करियर
रोस्टन ने साल 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 58 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसकी 107 पारियों में 25.42 की औसत से 2,600 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक के साथ 11 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 137 रन का रहा है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 94 विकेट लिए हैं।