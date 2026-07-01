वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: लाहिरू उदारा ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े 

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पहले टेस्ट में नहीं खेले थे उदारा

सीरीज के पहले टेस्ट में उदारा को मौका नहीं मिला था। उस मैच में निसांका खेले थे। हालांकि, दोनों पारियों में उनका बल्ला नहीं चला था। वह पहली पारी में 2 रन बनाकर आउट हुए थे। दूसरी पारी में उनके बल्ले से 6 गेंदों में 3 रन निकले थे। मैच में श्रीलंका को पारी और 217 रनों से बड़ी हार मिली थी। इस मुकाबले के बाद निसांका चोटिल हो गए थे और उदारा को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल गया।