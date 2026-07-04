वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: जायडेन सील्स ने पूरे किए 100 टेस्ट विकेट, जानिए उनके आंकड़े

करियर

कैसा रहा है सील्स का टेस्ट करियर?

सील्स ने जून 2021 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वह 28 टेस्ट की 52 पारियों में 26.17 की औसत और 3.42 की इकॉनमी से 100 विकेट चटका चुके हैं। उनकी औसत कम से कम 100 टेस्ट विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ है। केमार रोच (26.83) दूसरे पायदान पर हैं। सील्स ने इस प्रारूप में 3 बार 5 विकेट हाॅल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/61 रहा है, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था।