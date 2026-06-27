आमिर जंगू ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@Gondal_hon)

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: आमिर जंगू ने टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:35 pm Jun 27, 202609:35 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज आमिर जंगू ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली पारी में शतक लगाया। यह उनके युवा टेस्ट करियर का पहला ही शतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल की। इस बीच उन्होंने कप्तान रोस्टन चेज के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।