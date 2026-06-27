LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: आमिर जंगू ने टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: आमिर जंगू ने टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
आमिर जंगू ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@Gondal_hon)

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: आमिर जंगू ने टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Jun 27, 2026
09:35 pm
क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज आमिर जंगू ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली पारी में शतक लगाया। यह उनके युवा टेस्ट करियर का पहला ही शतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल की। इस बीच उन्होंने कप्तान रोस्टन चेज के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी

शानदार रही जंगू की पारी 

वेस्टइंडीज ने जब 97 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब जंगू क्रीज पर आए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी की और विपक्षी टीम को अपने विकेट के लिए तरसा दिया। 28 वर्षीय इस खिलाड़ी ने एंटीगुआ के मैदान पर 226 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने चेज के साथ मिलकर अपनी टीम का स्कोर 350 के पार पहुंचाया।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

Advertisement

आंकड़े 

ऐसा है जंगू का टेस्ट करियर 

जंगू ने 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक सिर्फ 2 ही टेस्ट खेले हैं, जिसमें 150 से अधिक रन बनाए हैं। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल तीसरा ही शतक साबित हुआ। अब तक उन्होंने कुल 48 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 40 की औसत के साथ 2,700 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 17 अर्धशतक भी लगाए हैं।

Advertisement