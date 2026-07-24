बाबर करेंगे कप्तानी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: टेस्ट सीरीज की टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 03:07 pm Jul 24, 202603:07 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 जुलाई से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार हैं। इस सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कमान बाबर आजम संभालेंगे। उन्हें फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के नेतृत्व की जिम्मेदारी रोस्टन चेज के कंधो पर रहने वाली है। इस टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और अन्य जानकारी पर एक नजर डालते हैं।