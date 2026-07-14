वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड: जेडेन लेनॉक्स ने वनडे में लिया पहला 5 विकेट हॉल, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेनॉक्स ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैरेबियन टीम को 86 रन के कुल स्कोर पर कप्तान शाई होप (7) के रूप में तीसरा झटका देते हुए मुकाबले में अपने विकेटों का खाता खोला।

इसके बाद भी उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने शेरफेन रदरफोर्ड (8), गुडाकेश मोती (1), मैथ्यू फोर्ड (1) और विटेल लावेश (0) को भी अपना शिकार बनाकर पवेलियन लौटाया।

उन्होंने 8 ओवर में 19 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।