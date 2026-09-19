भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम घोषित
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 27 सितंबर से वनडे सीरीज खेलनी है और इसके बाद 6 अक्टूबर से टी-20 सीरीज में हिस्सा लेना है। इन दोनों सीरीज के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने टीमों की घोषणा की है। हैमस्ट्रिंग चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैच न खेल पाने के बाद जॉन कैंपबेल टीम में लौट आए हैं। आइए वेस्टइंडीज की टीम पर एक नजर डालते हैं।
होल्डर
जेसन होल्डर को दिया गया है आराम
वेस्टइंडीज की वनडे और टी-20 टीम में कीम ऑगस्टे सर्जरी के कारण नहीं चुने गए हैं और उनकी जगह ज्वेल एंड्रयू को शामिल किया गया है।
टी-20 टीम में कामिल पूरन को पहली बार मौका मिला है और क्वेंटिन सैम्पसन भी शामिल किए गए हैं।
वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर को इस सीरीज से आराम दिया गया है।
बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर टी-20 सीरीज में चुने गए हैं।
टीम
ऐसी है वेस्टइंडीज की वनडे और टी-20 टीम
वेस्टइंडीज की वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जंगू, अलजारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, और जेडन सील्स।
वेस्टइंडीज की टी-20 टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील होसिन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, और शमार स्प्रिंगर।
कार्यक्रम
ऐसा है सीरीज का पूरा कार्यक्रम
वेस्टइंडीज टीम 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में पहला वनडे खेलेगी।
इस सीरीज का दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा।
इसके बाद टी-20 सीरीज 6 अक्टूबर को लखनऊ से शुरू होगी, फिर रांची (9 अक्टूबर), इंदौर (11 अक्टूबर), हैदराबाद (14 अक्टूबर) और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा।
सभी वनडे दोपहर 2 बजे और टी-20 शाम 7 बजे से शुरू होंगे।