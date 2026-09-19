होप करेंगे कप्तानी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम घोषित

लेखन अंकित पसबोला 11:09 pm Sep 19, 202611:09 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 27 सितंबर से वनडे सीरीज खेलनी है और इसके बाद 6 अक्टूबर से टी-20 सीरीज में हिस्सा लेना है। इन दोनों सीरीज के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने टीमों की घोषणा की है। हैमस्ट्रिंग चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैच न खेल पाने के बाद जॉन कैंपबेल टीम में लौट आए हैं। आइए वेस्टइंडीज की टीम पर एक नजर डालते हैं।