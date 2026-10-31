वेस्टइंडीज ने सीरीज में बनाई बढ़त (तस्वीर: एक्स/@windiescricket)

वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 03:26 pm Oct 31, 202603:26 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले टेस्ट में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। मीरपुर में खेले गए मैच में जीत के लिए 170 रन के लक्ष्य को कैरेबियाई टीम ने हासिल किया। मेहमान टीम से दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल (49) और ब्रैंडन किंग (81*) ने उम्दा पारियां खेलते हुए जीत दिलाई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।