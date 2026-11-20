टॉस हारकर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड को जब 2 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा, तब निकोल्स क्रीज पर आए थे।

पहले सत्र में भारतीय तेज गेंदबाजों की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने निकोल्स ने डटकर बल्लेबाजी की और पहले दिन के तीसरे सत्र में अपना शतक पूरा किया था।

वह दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पारी के समाप्त के बाद भी नाबाद रहे। उन्होंने 335 गेंदों में 21 चौकों की मदद से नाबाद 175 रन बनाए।