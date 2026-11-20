जायसवाल-राहुल न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच के दौरान शतकीय साझेदारी करने वाली चौथी भारतीय ओपनिंग जोड़ी बन गए हैं।

1994 में हैमिल्टन में नयन मोंगिया और नवजोत सिद्धू के बीच हुई 102 रनों की साझेदारी के बाद, ऐसा करने वाली यह पहली जोड़ी है।

17 टेस्ट की 30 पारियों में भारत की ओर से ओपनिंग विकेट के लिए यह पहली शतकीय साझेदारी है।

इससे पहले, नवंबर 2024 में पर्थ में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 201 रनों की साझेदारी हुई थी।