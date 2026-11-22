वेलिंगटन टेस्ट: भारतीय टीम ने साझेदारी का यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने वेलिंगटन टेस्ट में अपनी पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की। बेसिन रिजर्व स्टेडियम में भारत की ओर से ऋषभ पंत (128) और केएल राहुल (136) ने बड़े शतक लगाए। भारतीय टीम से शुरुआती 7 विकेट के लिए 50+ रन की साझेदारियां बनीं। टेस्ट में पहली बार, किसी टीम ने एक पारी में अपने पहले 7 विकेटों में से हर एक के लिए 50+ रनों की साझेदारी की है।
साझेदारियां
ऐसी रही भारत की साझेदारियां
यशस्वी जायसवाल (85) और राहुल (136) ने पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े।
दूसरे विकेट के लिए राहुल और देवदत्त पडिक्कल (80) ने मिलकर 165 रन जोड़े।
तीसरे विकेट के लिए राहुल और कप्तान शुभमन गिल (98) ने 91 रन की साझेदारी की।
इसके बाद गिल-ऋषभ पंत ने 100 रन और अंशुल कंबोज-पंत ने 68 रन जोड़े।
वहीं ध्रुव जुरेल (78) ने पंत के साथ 75 रन और सुंदर (24) के साथ 54 रन जोड़े।
रिकॉर्ड
भारत ने बनाया अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर
टेस्ट में वेलिंगटन में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा सबसे बड़ा पारी का स्कोर (720/9) दर्ज किया।
बता दें कि भारत के पिछ्ले 2 सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 759/7 बनाम इंग्लैंड (चेन्नई, 2016) और 726/9 बनाम श्रीलंका (ब्रेबोर्न, 2009) हैं।
भारत ने 5वीं बार अपनी पारी में 700 या उससे अधिक रन का आंकड़ा पार किया है। भारत से ज्यादा सिर्फ श्रीलंका ने (7 बार) ये कारनामा किया है