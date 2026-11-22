पंत ने जुरेल के साथ 75 रन जोड़े (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेलिंगटन टेस्ट: भारतीय टीम ने साझेदारी का यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया

लेखन अंकित पसबोला 01:29 pm Nov 22, 202601:29 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने वेलिंगटन टेस्ट में अपनी पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की। बेसिन रिजर्व स्टेडियम में भारत की ओर से ऋषभ पंत (128) और केएल राहुल (136) ने बड़े शतक लगाए। भारतीय टीम से शुरुआती 7 विकेट के लिए 50+ रन की साझेदारियां बनीं। टेस्ट में पहली बार, किसी टीम ने एक पारी में अपने पहले 7 विकेटों में से हर एक के लिए 50+ रनों की साझेदारी की है।