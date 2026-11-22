वेलिंगटन टेस्ट: भारत ने अपनी पहली पारी 720/9 पर घोषित की, न्यूजीलैंड में बनाया रिकॉर्ड स्कोर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में अपनी पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की। भारत की ओर से केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) ने शतक लगाए। इसके पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पारी में 368 रन बनाए थे और अब भारत ने 352 रन की बढ़त हासिल की। भारत ने न्यूजीलैंड की धरती पर सर्वोच्च टेस्ट टीम का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
बल्लेबाजी
शानदार रही भारत की बल्लेबाजी
वेलिंगटन टेस्ट में भारत से पारी की शुरुआत करने आए यशस्वी जायसवाल (85) और राहुल (136) ने जोरदार शुरुआत दिलाई।
इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन की पारी खेली।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए और 98 रन बनाकर आउट हुए।
वहीं, ऋषभ पंत ने 128 रन और ध्रुव जुरेल ने 78 रन की पारी खेलकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।
बतौर नाइट-वॉचमैन खेलते हुए अंशुल कंबोज ने 38 रन का योगदान दिया।
रिकॉर्ड
भारत ने न्यूजीलैंड में बनाया रिकॉर्ड स्कोर
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह न्यूजीलैंड में बना अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है, जिसने 2019 में हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ मेजबान टीम (न्यूजीलैंड) द्वारा बनाए गए 715/6 के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है।
यह न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा पारी का स्कोर भी है। इसने 1995 में इसी मैदान पर वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए 660/5 (पारी घोषित) के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है।
साझेदारी
भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड
भारत के इस रिकॉर्ड स्कोर के दौरान 3 शतकीय और 4 अर्धशतकीय साझेदारियां हुई।
क्रिकबज के मुताबिक, यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार, किसी टीम ने एक पारी में अपने पहले 7 विकेटों में से हर एक के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी की है।
भारतीय पारी में सबसे बड़ी साझेदारी यशस्वी जायसवाल (85) और राहुल की सलामी जोड़ी ने 130 रन की बनाई।
भारत
भारत ने बनाया अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर
वेलिंगटन में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा सबसे बड़ा पारी का स्कोर (720/9) दर्ज किया।
बता दें कि भारत के पिछ्ले 2 सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 759/7 बनाम इंग्लैंड (चेन्नई, 2016) और 726/9 बनाम श्रीलंका (ब्रेबोर्न, 2009) हैं।
भारत ने 5वीं बार अपनी पारी में 700 या उससे अधिक रन का आंकड़ा पार किया है। भारत से ज्यादा सिर्फ श्रीलंका ने (7 बार) ये कारनामा किया है।