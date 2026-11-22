पंत ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेलिंगटन टेस्ट: भारत ने अपनी पहली पारी 720/9 पर घोषित की, न्यूजीलैंड में बनाया रिकॉर्ड स्कोर

लेखन अंकित पसबोला 07:20 am Nov 22, 202607:20 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में अपनी पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की। भारत की ओर से केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) ने शतक लगाए। इसके पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पारी में 368 रन बनाए थे और अब भारत ने 352 रन की बढ़त हासिल की। भारत ने न्यूजीलैंड की धरती पर सर्वोच्च टेस्ट टीम का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।