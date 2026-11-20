फिलिप्स ने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट साल 2024 में खेला था। उन्होंने 4 टेस्ट खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 50 से ज्यादा की औसत से 200 से अधिक रन बनाए हैं।

उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ जड़े हैं।

उनके बल्ले से 5 टेस्ट की 10 पारियों में 42.57 की औसत से 298 रन निकले हैं। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है।