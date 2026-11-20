वेलिंगटन टेस्ट: ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ पहला शतक जड़ा, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक (118) लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 193 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही कीवी टीम पहली पारी में 300+ रन बनाने में कामयाब हुई। आइए फिलिप्स की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही फिलिप्स की पारी और साझेदारी
कीवी टीम को पहली पारी में सिर्फ 70 रन के कुल स्कोर पर 5 झटके लग गए थे।
उसके बाद बल्लेबाजी पर आए फिलिप्स ने संभलकर बल्लेबाजी की और स्कोर को आगे बढ़ाया।
उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स के साथ मिलकर 216 रन की साझेदारी निभाई।
उन्होंने दूसरे दिन के पहले सत्र में अपना शतक पूरा किया। आखिरकार वह 216 गेंदों में 118 रन बनाकर आउट हुए।
निकोल्स के बल्ले से भी शानदार शतक निकला।
उपलब्धि
फिलिप्स ने पूरे किए 1,000 टेस्ट रन
इस शानदार पारी के दौरान फिलिप्स ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने अपना पहला टेस्ट साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 34 पारियों में लगभग 39 की औसत से 1,000 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं।
इस मैच से पहले उन्होंने एकमात्र शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था।
भारत
भारत के खिलाफ ऐसे हैं फिलिप्स के आंकड़े
फिलिप्स ने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट साल 2024 में खेला था। उन्होंने 4 टेस्ट खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 50 से ज्यादा की औसत से 200 से अधिक रन बनाए हैं।
उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ जड़े हैं।
उनके बल्ले से 5 टेस्ट की 10 पारियों में 42.57 की औसत से 298 रन निकले हैं। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है।
रिकॉर्ड्स
फिलिप्स ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
फिलिप्स न्यूजीलैंड के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने किसी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तीनों प्रारूप में शतक लगाए हैं।
दिलचस्प रूप से फिलिप्स ने इसी साल वनडे और टी-20 मैचों में भारत के खिलाफ शतक लगाए हैं। ऐसे में वह एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक टीम के खिलाफ तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं।
उनसे पहले रोहित शर्मा (2017 में श्रीलंका के खिलाफ) ऐसा कारनामा कर चुके हैं।