फिलिप्स ने भारत के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई टी-20 सीरीज में ऑकलैंड में शतक (107) लगाया था।

इससे पहले उन्होंने जनवरी 2026 में इंदौर वनडे में भी शतकीय पारी (106) खेली थी।

फिलिप्स अब एक टीम के खिलाफ, एक साल में तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने।

उनसे पहले भारत के रोहित शर्मा (2017 में श्रीलंका के विरुद्ध) ऐसा कर चुके थे।