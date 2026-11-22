लैथम ने अपना पहला टेस्ट साल 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।

उन्होंने 96 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 173 पारियों में 38.62 की औसत से 6,450 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 17 शतक और 31 अर्धशतक निकले हैं।

उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 264 रन रहा है।

भारत के खिलाफ उन्होंने अब तक 26 पारियों में 27.68 की औसत से 692 रन बनाए हैं।