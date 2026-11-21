वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ने के बाद केएल राहुल ने अपनी सफलता के मंत्र का खुलासा किया है

वेलिंगटन टेस्ट: केएल राहुल शतक जड़ने के बाद बोले- कड़ी मेहनत ही प्रदर्शन में बदलती है

लेखन भारत शर्मा 02:13 pm Nov 21, 202602:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट के तीसरे दिन शानदार शतकीय पारी (136) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 13वां शतक रहा। इसके साथ ही वह सभी SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए। इस पारी के बाद उन्होंने न केवल अपनी सफलता के राज पर अहम खुलासा किया, बल्कि अन्य बल्लेबाजों की भी तारीफ की।