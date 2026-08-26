वसीम जाफर का गौतम गंभीर पर निशाना, कहा- सूर्यकुमार-शमी के साथ हो सकता था बेहतर व्यवहार

जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर गंभीर द्वारा सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने के तरीके पर नाराजगी जताई है।

उन्होंने कहा, "कुछ खिलाड़ियों के साथ बेहतर व्यवहार किया जा सकता था, जैसे सूर्यकुमार यादव, जिन्हें टी-20 विश्व कप जीतने के बाद बाहर कर दिया गया। इसी तरह शमी जैसे अन्य खिलाड़ी भी हैं। कुछ चीजों को और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि सीमित ओवरों क्रिकेट में उन पर कोई उंगली उठाई जा सकती है।"