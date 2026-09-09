वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट के संकट पर अहम बयान दिया है

वसीम अकरम का पाकिस्तान क्रिकेट के संकट पर अहम बयान, कहा- ताली दोनों हाथों से बजती

लेखन भारत शर्मा 12:44 pm Sep 09, 202612:44 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। टीम के प्रदर्शन में लगातार आ रही गिरावट और पूरे क्रिकेट सिस्टम में फैली अव्यवस्था को लेकर पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एक बड़ा और बेबाक बयान दिया है। अकरम ने साफ तौर पर माना है कि पाकिस्तान क्रिकेट की समस्याएं इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उनके अकेले के प्रयासों से भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता है।