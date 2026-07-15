वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़े अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए 

भारतीय टीम को 4 झटके 160 रन पर लग गए थे। यहां से सुंदर और अक्षर ने पारी संभाली।

सुंदर ने 63 गेंदों में 52 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 82.54 की रही।

वहीं, अक्षर ने 52 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट 109.62 की रही।

दोनों के बीच 105 गेंदों में 102 रन की साझेदारी हुई।