हार्दिक पांड्या की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का इंतजार और बढ़ गया है

हार्दिक पांड्या की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का इंतजार और बढ़ा, जानिए क्या है कारण

लेखन भारत शर्मा 12:18 pm Sep 01, 202612:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की योजनाओं को बड़ा झटका लगा है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (CoE) में पुनर्वास के अंतिम चरण में उनके पैर में एक नई चोट लग गई है। इस नए मेडिकल अपडेट के बाद आगामी 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में उनके खेलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।